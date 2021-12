Dossier corridoi europei e fiscalità di vantaggio

Zone economiche speciali, fiscalità di vantaggio, corridoi europei e industrie di corridoio, zone a logistica semplificata… su un tema strategico per il Friuli-Venezia Giulia intende fare chiarezza il dossier realizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine e pubblicato dal mensile indipendente Il Friuli Business, nelle edicole da venerdì 17 dicembre in allegato gratuito al settimanale Il Friuli.

L’approfondimento è stato realizzato da un team di studenti sotto la guida dei docenti Elena D’Orlando e Maurizio Maresca e fa chiarezza e sintesi sulle diverse opzioni, facendo anche luce sulle relazioni fra le differenti figure e il diritto dell’Unione Europea. Nel numero in edicola, la copertina è dedicata al giovane imprenditore Alberto Gallas che in pochi ha portato una start up di provincia a diventare un player nazionale nell’assistenza domiciliare agli anziani.