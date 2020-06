Il Business di giugno: il protagonista è Giuseppe Morandini

Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, è il protagonista della copertina del numero di giugno del mensile economico indipendente Il Friuli Business, nelle edicole in allegato gratuito al settimanale da venerdì 12 giugno. Morandini, nell’intervista esclusiva, parla della fondazione quale presidio a sostegno delle realtà locali impegnate nel sociale, medico e assistenziale, nel culturale e nell’istruzione, ma vista la fase storica che sta affrontando la nostra comunità fa anche un appello: “Ora è giunto il momento che tutti ci rimbocchiamo le maniche!”



Una curiosità: Morandini è stato il primo protagonista del giornale, uscito la prima volta nel gennaio 2009, quando al tempo era presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria.



Numerose come sempre le inchieste. “Come ti salvo una cooperativa” è il titolo dell’approfondimento su come è stata gestita la crisi della Cantina Rauscedo e di come, a un anno e mezzo dall’avvio dell’inchiesta giudiziaria, la più importante realtà vinicola della regione è tornata in pista. Altra interessante inchiesta riguarda la pubblica amministrazione e la sua preparazione informatica: un panorama in Friuli con qualche luce e molte ombre. E come sempre, completano il numero, le rubriche degli esperti e i casi aziendali di successo.