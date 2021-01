Il Friuli Business di gennaio in edicola

Lo storico Ad di Fincantieri (lo è dal 2002), nonché attuale presidente regionale di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono indica la rotta verso un nuovo Rinascimento dell’Italia. Lo fa mettendo sul tavolo i risultati ottenuti in questi ultimi anni dal colosso nella navalmeccanica - con sede a Trieste e uno stabilimento gioiello a Monfalcone - che ha anche saputo differenziare la propria attività nel settore delle infrastrutture. Ha portato, cioè, la sua capacità di gestire realtà complesse (come una nave) dal mare alla terra ferma. Tutto questo e molto altro Bono lo spiega nella lunga intervista pubblicata sul numero di febbraio del magazine economico indipendente Il Friuli Business, nelle edicole da venerdì 22 gennaio in allegato gratuito al settimanale.



Numerosi come sempre gli approfondimenti e le analisi, come anche i casi aziendali di successi in questa delicata fase storica.