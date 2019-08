In edicola il Friuli Business di agosto 2019

Alla fine si arriverà a un’unica fiera regionale, ma perché ne rimarrà una sola. È la strada tracciata dal presidente della società fieristica di Pordenone, Renato Pujatti, nell’intervista di copertina del numero di agosto del mensile indipendente di economia regionale Il Friuli Business. Mentre le altre fiere della regione sono in crisi o in difficoltà, quella di Pordenone è stata risanata e continua a crescere. E Pujatti ne svela appunto la strategia, che la porterà anche oltre i confini regionali. L’inchiesta del mese affronta invece il tema di una ‘onda anomala’: è quella anagrafica dei lavoratori friulani, sempre più vecchi. Questo trend comporta non poche difficoltà alle stesse aziende. Le cause e le possibili soluzioni sono indagate dai rappresentanti del mondo industriale e sindacale. Nuovi contenuti delle consuete rubriche degli esperti e ampio spazio a casi aziendali. Infine, una nota amara parlando però di un dolce: ecco come i veneti, a differenza di noi friulani che ne abbiamo la paternità, stanno cavalcando il successo del tiramisù.



Tutto questo nel numero in edicola da domani, venerdì 9 agosto, in allegato gratuito con il settimanale Il Friuli.