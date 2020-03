In edicola il nuovo Friuli Business

E’ in edicola, in allegato gratuito al settimanale, il numero di marzo del mensile economico Il Friuli Business. Protagonista della copertina è Mario Cichetti, direttore del Consorzio di tutela del prosciutto di San Daniele Dop, che sta affrontando con nuove “armi” il mutato scenario internazionale. Non sono solo cambiate le abitudini alimentari delle persone, infatti, ma il mercato mondiale è oggi governato dalla legge del più forte e da accordi bilaterali. All’interno del numero, poi, viene toccato lo stringente tema dell’epidemia di Covid-19, in particolare come le aziende dovrebbero comunicare sia all’interno sia all’esterno della propria organizzazione. Inoltre, gli esperti spiegano le soluzioni tecnologiche e organizzative per adottare il remote working.