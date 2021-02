Renzo Simonato, un friulano al vertice del sistema bancario

Una doppia sfida attende imprese e risparmiatori: le prime dovranno individuare progetti in grado di rilanciare l’economia, mentre i secondi dovranno armarsi di fiducia per smobilizzare l’enorme massa di soldi congelati dall’incertezza determinata dall’emergenza sanitaria. È questa l’analisi che fa un friulano al vertice del sistema bancario del Nordest, Renzo Simonato, protagonista della copertina di febbraio del mensile economico indipendente Il Friuli Business, nelle edicole in allegato gratuito al settimanale da venerdì 12.

Nel nuovo numero anche un approfondimento sulle start-up innovative, che vedono il Friuli in buona posizione nella classifica nazionale, ma su cui si deve ancora fare molto come spiega il presidente di Friuli Innovazione Daniele Cozzi. Come sempre, sono numerosi i casi aziendali di successo raccontati dal giornale, mentre i prestigiosi esperti approfondiscono i temi caldi del momento nei rispettivi settori.

