Sabato 4 giugno allo Stadio Vizzari di via Baiamonti, a Gorizia, va in scena la Partita del Secolo, a cui parteciperanno ‘vecchie’ e nuove glorie del calcio sanrocchese e goriziano. Ad arbitrare l'incontro – non agonistico – sarà don Fulvio Marcioni, che dovrà quindi gestire sia il primo tempo, riservato ai giocatori più attempati, sia il secondo tempo, aperto a tutti gli atleti attualmente iscritti all'Asd Audax Sanrocchese.

Al termine della partita saranno assegnate anche delle premiazioni su segnalazione dell'Audax, tra cui quella dedicata al più anziano degli "ex".

Il programma prevede il raduno generale alle 10 di mattina, momento in cui saranno raccolte le iscrizioni, mentre il fischio d'inizio sarà alle 11. Al termine del secondo tempo seguirà una festa conviviale, che sarà ospitata davanti al chiosco sotto il tendone. Nel caso in cui le condizioni meteo fossero avverse già in occasione del raduno generale, la manifestazione sarà posticipata al sabato successivo.

Ai partecipanti saranno consegnate, oltre alla maglietta realizzata appositamente per l'occasione, una copia del libretto biografico sul cavalier Vizzari e del volume di Tullio Chiussi del 2014.

La manifestazione rientra nel progetto Icm Cent'anni di cultura e sport solidali e inclusivi a Gorizia, realizzato con il fondamentale contributo della Regione e in collaborazione con il Comune di Gorizia, Asd Audax Sanrocchese, Cvcs, Cisi di Gradisca d'Isonzo, Anffas Gorizia, le Parrocchie del Duomo di Gorizia e di San Rocco, Palazzo Lantieri e Young for Fun.