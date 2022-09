A Moraro scatta il torneo Pasolini 100

La passione di Pier Paolo Pasolini per il calcio viene celebrata nell’ambito della kermesse firmata da Collettivo Terzo Teatro di Gorizia “Pasolini100”, che fino alla fine dell’anno continua a offrire un ampio spaccato dell’attività dell’intellettuale friulano, toccando numerose località della regione.

Venerdì 23 settembre a partire dalle 19.30 al Campo sportivo di Moraro in via Via Ciso Tuni, in programma il Torneo celebrativo amatoriale denominato come l’intera rassegna, Pasolini100! Il torneo a ingresso libero vedrà scendere in campo tre squadre degli amatori, ASD Carioca, Amatori Cormons e Tartarasaray.

Pier Paolo Pasolini, nasceva a Bologna Il 5 marzo 1922. Intellettuale eclettico, personalità tra le più rappresentative del Novecento italiano, che oggi viene ricordato soprattutto per il suo pensiero controcorrente e la dura critica rivolta alla società dell’epoca, oltre che per il suo interesse per il popolo degli “ultimi”, nella sua vita si è stato un grande appassionato di calcio, sport per il quale era molto dotato e che ha sempre ha praticato.