A Moruzzo è tempo di Samp Camp!

Il calcio non va mai in ferie con i camp estivi blucerchiati dedicati a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni. Dal 4 al 8 luglio gli istruttori dell’Uc Sampdoria vi aspettano a Moruzzo dove, anche con un servizio di pre-accoglienza dalle 7.30 del mattino, sarà possibile vivere da vicino l’esperienza di una settimana con il pallone protagonista.

Questo è Next Generation Sampdoria, partner scelto dall’Asd Moruzzo anche per le prossime stagioni, che porta i colori blucerchiati in più di 50 società affiliate presenti in 14 regioni italiane.

“È di certo un progetto che garantisce una crescita formativa e continuativa per gli allenatori della società dilettantistiche tramite visite periodiche e corsi di formazione che già in questa stagione ci ha visti protagonisti” le parole dell’attuale responsabile del settore giovanile Matteo Cigolotto.

“Abbiamo avuto la possibilità di far provare ai meritevoli l’esperienza di allenarsi coi loro pari età a Genova. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di conoscere interamente la prima squadra dell’Uc Sampdoria. Esperienze incredibili”.

Durante i mesi di giugno e luglio numerosi club affiliati saranno protagonisti dell’organizzazione di Samp Camp dedicati secondo le linee guida blucerchiate. Dalla Calabria al Friuli e dalla Sicilia alla Valle d’Aosta passando per le Marche e il Piemonte: un modo per portare i colori più belli del mondo vicini a tanti appassionati in tutta Italia.

Tantissimi dunque i motivi per iscriversi al Samp Camp di Moruzzo!