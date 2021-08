Alla Pro Gorizia ritornano Delutti e Mantovani

La Pro Gorizia in attesa del debutto ufficiale in Coppa Italia, registra due nuovi colpi di mercato. Non si tratta di veri e propri nuovi acquisti, ma di due ritorni in biancazzurro.

Si tratta di Simone Delutti e Steven Mantovani, già impegnati con la Pro nella passata stagione. Delutti, difensore classe 2000 aveva fatto parte della rosa biancazzurra sia a inizio stagione sia nel campionato misto Friuli-Veneto. Mantovani, anche lui difensore, è un classe 2001 e ha vestito la maglia biancazzurra da aprile a giugno durante il campionato misto Friuli-Veneto.

A questi ultimi affari siglati dal direttore sportivo Maurizio Valdiserra, va aggiunto l’arrivo qualche giorno fa del portiere classe 2002 Mattia Coceano (già utilizzato in campo durante il torneo di Premariacco).