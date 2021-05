Aperte le iscrizioni per la scuola portieri Cortiula Grendene

La Scuola Portieri Cortiula Grendene riprende una serie di attività dedicate alle ragazze e ai ragazzi. Quest'anno propone un tour itinerante "MASTer Portieri 2021" che coinvolgerà quattro comuni friulani. La prima tappa sarà sul campo sportivo di Cividale (dal 17 al 21 maggio), poi si passerà a Cervignano (dal 24 al 28 maggio), quindi a Fagagna (dal 7 all'11 giugno) e, infine, a Tarcento (dal 14 al 18 giugno).

Saranno settimane di preparazione tecnica e valutazioni fisiche dove non mancherà il divertimento per gli appassionati del ruolo del portiere con uno staff di altissimo livello, coadiuvato da Leonardo Cortiula e Daniele Grendene due professionisti del settore. Il MASTer Portieri è dedicato alle ragazze e ai ragazzi di tutte le fasce di età, suddivise in gruppi per classe. L'allenamento durerà 90 minuti circa a seduta, oggi giorno da lunedì a venerdì. L'orario sarà stabilito in base ai gruppi.

Sempre per ragazze e ragazzi (nati dal 2012 al 2004) sarà avviato, dal 28 giugno al 2 luglio, il camp estivo 'Portieri a Reana 2021': si tratta di una settimana di grande divertimento per gli appassionati del ruolo del portiere presso il centro sportivo di Reana del Rojale dove non mancheranno la preparazione tecnica e le valutazioni fisiche dei singoli. Gli iscritti saranno accolti a partire dalle 8.30 e trascorreranno l'intera giornata fra attività sportive, pranzo e divertimento (ritiro alle 17.30).

Le iscrizioni per le settimane itineranti di MasterPortieri e per la settimana di camp sono aperte. Sarà possibile trovare i moduli di iscrizione ed ulteriori informazioni sul sito della scuola (www.scuolaportiericortiulagrendene.it).

La scuola sta organizzando anche un interessante appuntamento per gli addetti ai lavori.