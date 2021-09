La Pro Gorizia in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza piazza un colpo in difesa. Arriva in biancazzurro il difensore classe 2000 Simone Duca.

Il calciatore, che prima di essere a disposizione di mister Franti deve risolvere alcuni problemi burocratici legati al tesseramento, ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Manzanese in Serie D (29 presenze per lui). In precedenza ha militato anche con il Chions sempre in Serie D.