Atletico Pasian di Prato ai blocchi di partenza

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’Atletico Pasian di Prato in una riunione straordinaria del Direttivo ha deliberato i nuovi quadri tecnici, fissando la strategia per la ripartenza. Il Presidente Enzo Cattaruzzi, ha affermato che la voglia di calcio, soprattutto quello giovanile è tanta e l’Atletico farà di tutto per poter ripartire il prima possibile, secondo le direttive del Governo e della Figc.

Intanto c’è stato un cambio al vertice dello staff dei tecnico con la nomina del nuovo responsabile del settore giovanile nella persona di mister Andrea D’Odorico già vice di mister Giorgio Pagliarini che lascia l’incarico dopo un quadriennio di successi che ha visto la crescita esponenziale del sodalizio di Pasian di Prato.

Il Presidente Cattaruzzi, nel ringraziare mister Pagliarini per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni, ha comunicato che lo stesso mister resterà nei quadri societari con un ruolo diverso. Nell’augurare un buon lavoro a mister D’Odorico, ha affermato che a beve l’Atletico procederà alla nomina dei tecnici e comunicherà le novità per la prossima stagione.

"Le difficoltà non mancano" ha detto il Presidente nel ringraziare il direttivo per il costante lavoro svolto anche in questi tempi difficili, "ma le supereremo con nuovi apporti e sinergie che stiamo perfezioneremo, in attesa delle decisioni della Figc regionale".