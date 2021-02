Atletico Pasian di Prato, una realtà viva

Da quando la pandemia ha fermato i campionati, i ragazzi dell'Atletico Pasian di Prato del presidente Enzo Cattaruzzi non si sono mai fermati, tranne per le chiusure determinate dalle varie ordinanze nazionali e regionali.

Agli ordini dei vari mister, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi calci hanno sempre continuato gli allenamenti. La voglia di partite è tanta, come grandi sono la passione per il calcio e l’orgoglio di indossare la maglia dell’Atletico che i ragazzi non mollano mai.

"Un plauso - commenta il Presidente Cattaruzzi - a tutti i tecnici che, con impegno e professionalità, insegnano e allenano i giovani campioni”.

Il video che uno di loro ha realizzato, lo dimostra. In una stagione così complicata l’Atletico Pasian di Prato dimostra di essere una realtà viva nel panorama calcistico regionale.