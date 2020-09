Cividale, la Forum Julii si presenta

Presentazione ufficiale per la Forum Iulii. La cerimonia si svolta nella centralissima piazza Paolo Diacono di Cividale, al Caffè Longobardo. Erano presenti alla manifestazione il sindaco uscente Stefano Balloch con tutti i capolista dei vari schieramenti politici candidati e il presidente della Figc regionale Ermes Canciani.

Tutti hanno augurato alla Forum Julii di raggiungere i traguardi prefissati per la stagione. Il presidente onorario Zilli, da parte sua, ha ringraziato i presenti ed espresso il desiderio di festeggiare tra due anni il centenario della Cividalese Calcio dalle cui ceneri è nata la Forum Julii nello stadio di via Udine, invocato un intervento di manutenzione per l'impianto.