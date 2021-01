Confermata per il 9 gennaio l'assemblea Figc Lnd

Confermata l’assemblea del Comitato regionale Figc Lnd convocata per sabato 9 gennaio nella Palestra del Bella Italia Efa Village a Lignano Sabbiadoro. Questo nonostante anche il Friuli Venezia Giulia, nella giornata indicata, sia posto in “zona arancione” che vieta gli spostamenti tra comuni se non per comprovati motivi. Una diposizione emanata dal Ministero dell’Interno e recepita dal Coni equipara, infatti, l’assemblea elettiva agli incontri delle pubbliche amministrazioni permettendo, così, gli spostamenti fuori comune.

Basterà, pertanto, scaricare l’autocertificazione allegata e consegnarla alle forze di Polizia nel caso di controlli lungo il tragitto stradale.

L’assemblea per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, avrà luogo alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda convocazione, e vedrà come oggetto l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:



1. Verifica poteri;2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al periodo2018/2019 e 2019/2020;4. Elezione del Presidente del Comitato;5. Elezione di n. 6 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;6.Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;7. Elezione di n. 3 Delegati Assembleari Effettivi e n. 3 Delegati Assembleari Supplenti;8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;14. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;15. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;16. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza;17. Varie ed eventuali.