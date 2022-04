Ecco le magnifiche quattro del Torneo delle Nazioni

A Gradisca come a Wembley la scorsa estate. Azzurrini da lustrarsi gli occhi al Torneo delle Nazioni di Gradisca: agli U15 del ct Favo non tremano le gambe nel match da dentro o fuori contro la forte Inghilterra, travolta anche più nettamente di quanto non dica il punteggio (4-2 in un affollato “Colaussi”): a segno con l’atalantino Gariani ma ripresa su rigore, la nazionale dilaga con i gran gol dell’empolese Olivieri, del gigliato Maiorana e la perla del milanista Liberali.

Fra i verdetti degli altri campi spicca l’impresa degli Usa, che ora attendono proprio gli Azzurrini: la nazionale a stelle e strisce risorge dal baratro (0-2 contro il favoritissimo Belgio) ribaltando clamorosamente il risultato grazie alle reti di Ramos, Lumsden e in zona Cesarini di Glover. Anche due legni a legittimare il passaggio di turno degli States, il Belgio manca la qualificazione proprio all’ultimo assalto con un disperato salvataggio sulla linea degli yankee che ottengono col brivido ma con merito il passaggio del turno. Portogallo in semifinale grazie al successo di misura sulla Norvegia: se la vedrà con la già qualificata Repubblica Ceca

ITALIA - INGHILTERRA 4-2

MARCATORI: pt 5′ Gariani, 13′ Noble (rig.), 29′ Olivieri; st 14′ Maiorana, 28′ Liberali, 38′ Rigg.

ITALIA: Vannucchi (Fiorentina), Cocchi (Inter poi Cama, Roma), Maffessoli (Atalanta poi Maiorana, Fiorentina), Gariani (Atalanta poi Pisani, Fiorentina), Verde (Juventus), Castaldo (Bologna poi Maiorana, Fiorentina), Biagioni (Fiorentina, poi Colombo Milan), Di Nunzio (Roma poi Perin, Milan), Olivieri (Empoli), Mosconi (Inter poi Della Rovere, Cremonese), Coletta (Roma, Liberali, Milan). All. Favo

INGHILTERRA: Sands (Chelsea), Shahar (Wolves poi Fapetu, Man City), Fiorentino (Watford poi Rigg, Sunderland), Fitzgerald (Man Utd poi Broggio, Aston Villa), King (Fulham poi Lacey, Man Utd), Sanusi (Birmingham), Mthunzi (Birghton), Noble (Man Ciy), Williams (Crystal Palace poi Mheuka, Birghton), Henry (Chrystal Palace poi Pinnington, Liverpool), Moore (Tottenham, poi Oyebade, West Ham). All. Antwi.

ARBITRO: Meskovic di Gradisca

RISULTATI girone A: Italia-Inghilterra 4-2 girone B: Usa-Belgio 3-2; girone C: Romania-Messico 2-2; girone D: Portogallo-Norvegia 2-1

CLASSIFICHE Girone A: Italia 6 Inghilterra 3 Cile 0 Girone B: USA 4 Slovenia 2 Belgio 1 Girone C: R. Ceca 6 Romania 1 Messico 1 Girone D Portogallo 6 Norvegia 3 Austria 0

IL PROGRAMMA venerdi 29 aprile semifinali torneo 1°-4°posto: Italia- Usa (Monfalcone, 18), Portogallo – R. Ceca (Arnoldstein, 14); semifinali torneo 5°-12°posto: Inghilterra – Slovenia (Miren, 17); Cile – Belgio (Rivignano, 18), Romania – Norvegia (Cervignano, 18), Messico – Austria (Arnoldstein, 16). Tutti i match sono ad ingresso gratuito.