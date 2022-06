Festa di fine stagione per l'Atletico Pasian di Prato

Questa mattina, per festeggiare la fine della stagione sportiva, l’Atletico Pasian di Prato ha invitato tutti i tesserati e le loro famiglie al campo sportivo Foschiani di Colloredo di Prato. Nell'occasione è stata effettuata anche una raccolta benefica a favore dell’associazione Maria Immacolata, che concorrerà alla costruzione d'infrastrutture nella Repubblica democratica del Congo.

Soddisfazione è stata espressa da Luigi Fabro, vice presidente, e dal responsabile locale Olivo dei volontari di Maria Immacolata.

Il Presidente dell’Atletico, Enzo Cattaruzzi, grato per il successo dell’iniziativa, ha ringraziato in particolare la vice presidente Masiero, il 'maestro di paella' Giorgio Degano, i tanti volontari che hanno allestito gli stand, la Pro loco, la sezione Ana e gli Amatori calcio, tutti di Colloredo di Prato, per la preziosa collaborazione.

Presenti alla manifestazione, il sindaco Pozzo, il vice Del Forno, gli assessori Serra e Peressini e la consigliera regionale Santoro.