Gianni Tortolo mister degli Juniores Figc Lnd

Il Comitato regionale comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Juniores a mister Gianni Tortolo. Il nuovo allenatore ha scelto così di sedere sulla panchina della 'nazionale' regionale dopo i tanti successi ottenuti con le diverse squadre di club guidate. Nel suo importante curriculum, condito da oltre mille presenze in panchina, può vantare dieci campionati vinti, tre vittorie della Coppa Italia di Eccellenza, altrettante Ssupercoppe e una Coppa regione.

"Il curriculum di Gianni Tortolo è un biglietto da visita invidiabile per tutti e mi fa estremamente piacere abbia scelto di fare parte della nostra squadra", sono le parole di Eremes Canciani. "Siamo certi che saprà essere un grande maestro per i nostri giovani, con i quali ha già dimostrato di saper lavorare nel migliore dei modi. Conosce il nostro calcio regionale come pochi altri e sono certo che, in collaborazione con tutti i tecnici delle nostre squadre regionali, saprà trarre il meglio dai nostri ragazzi".

"Quando rappresenti una regione le responsabilità sono maggiori per cui l’impegno sarà massimo per ben figurare", ha detto mister Gianni Tortolo. "Per me si tratta di un'esperienza nuova, ma allo stesso tempo stimolante, e per questo ringrazio il Presidente e tutto il consiglio che mi hanno voluto. Lavorerò in collaborazione con tutte le società, cercando di “disturbarle” il meno possibile, conscio che i ragazzi arriveranno già ben preparati dai rispettivi club. Dovrò adattarmi io alle qualità dei giocatori, trarre il meglio da ognuno di loro cercando di trasmettere loro la mia idea di calcio nel minore tempo possibile".