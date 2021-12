Il Brian Lignano vince la Coppa Italia di Eccellenza

Finale bellissima, il Brian Lignano alza allo stadio Teghil la sua prima, storica, Coppa Italia di Eccellenza. Gara combattuta dall’inizio alla fine, con la squadra di Alessandro Moras che nel finale rimonta una coriacea Pro Gorizia e conquista l’accesso alla fase nazionale della Coppa Italia per 3-2.

In avvio un filtrante di Alessio per Delle Case, atterrato in area da Duca; calcio di rigore di Baruzzini respinto da Buso. Al 4’ Cassin riceve al vertice dell’area di rigore, destro a giro alto. All'11’ punizione da posizione defilata di Baruzzini alta sopra la traversa. Al 14’ traversone di Baruzzini respinto con i pugni da Buso; palla che carambola su Delle Case per il vantaggio del Brian Lignano.

Al 17’ cross dalla sinistra di Samotti con Pozzani che lascia sfilare la palla senza intervenire; ne approfitta Jacopo Grion che da due passi supera Bon e impatta sull'1-1. Al 31’ Tartalo per Bonilla il cui traversone basso trova la deviazione di prima intenzione di Stiso con il suo sinistro che scheggia la traversa e si alza. Al 34’ Gubellini raccoglie al limite dell’area di rigore, si gira e calcia con palla alta. Al 36’ imbucata di Alessio per Cassin il cui diagonale è fuori di un soffio. Al 38’ Samotti accentra per Gubellini il cui sinistro supera Bon ma non De Marchi, provvidenziale nel respingere sulla linea. Al 45’ Alessio apre il gioco per Tartalo il cui diagonale, da posizione defilata, costringe Buso al grande intervento per alzare sopra la traversa. Il primo tempo con le squadre in parità.

Nella ripresa, Alessio piazza un bell'assist per Stiso il cui diagonale esce di un soffio. Al 10’ Bradaschia, da poco in campo, approfitta dell’incertezza di Pozzani per soffiargli la palla, evitare Bon in uscita e deposita a porta ormai spalancata per il vantaggio della Pro. All'11’ cross teso di Alessio per l’accorrente Stiso il cui diagonale esce di poco. Al 21’ Cassin interviene sulla traiettoria della conclusione di Tartalo, controlla e batte a rete trovando la respinta di Buso. Al 30’ Tartalo prova il destro da fuori area, palla a fil di palo. Due minuti dopo, Tartalo rientra dalla sinistra e lascia partire il destro che non inquadra la porta. Al 35’ Traversone di Alessio che Buso respinge con i pugni sui piedi di Tartalo pronto nel servire Stiso il cui destro, preciso, si infila sotto la traversa per la nuova parità (2-2). Al 39’ ancora Stiso protagonista quando, servito da Cassin, trova il pertugio giusto per completare il sorpasso. Al 45’ traversone di Aldrigo respinto da Bon sui piedi di Dimroci la cui conclusione è è respinta ancora dal portiere del Brian Lignano; la palla entra a disposizione di Gubellini il cui destro è alto. Al 51’ il fischio finale: il Brian Lignano vince la Coppa Italia di Eccellenza.

PRO GORIZIA – BRIAN LIGNANO 2 – 3

PRO GORIZIA: Buso, Delutti (7’ st Bradaschia), Duca, Samotti (31’ st Novati), Piscopo, Cesselon, Lucheo, Aldrigo, Gubellini, J. Grion, Mikaila (7’ st Dimroci). A disposizione: Maurig, Ranocchi, Bric, Plenizio, Raugna. All: Franti.

BRIAN LIGNANO: Bon, Bonilla, Pozzani (18’ st Pramparo), Variola, De March, Codromaz, Stiso, Baruzzini, Cassin (48’ st Cusin), Alessio (46’ st Zanet), Delle Case (25’ pt Tartalo). A disposizione: Faggiani, Gobbato, Gori, Maurutto, Castenetto. All: Moras.

Arbitro: De Stefanis di Udine. Assistenti: Mansutti di Basso Friuli e Carlevaris di Trieste. Quarto uomo: Cerqua di Trieste.

Note. Ammoniti: Delutti, Cesselon, Aldrigo e Dimroci. Calci d’angolo: 7 – 5 per la Pro Gorizia. Recupero: 2’ e 6’.

LE INTERVISTE. "Gioia immensa, anche perché ci abbiamo riprovato dopo la finale persa qualche anno fa", commenta il presidente del Brian Lignano, Zeno Roma. "Tornare a casa senza la vittoria sarebbe stato uno smacco. Le cose sono girate bene al termine di una partita che, come avevo pronosticato, è stata bellissima. I nostri ragazzi avevano qualcosa in più e ce la siamo meritata".

"Un successo che ha grande valore: eravamo 24 squadre e chiudere davanti a tutti è una grandissima soddisfazione", sono le parole del mister lignanese Alessandro Moras. "Abbiamo subìto due reti da due errori individuali nostri che hanno indirizzato la partita dalla loro parte. Voglio ringraziare Alessandro Paolucci che mi ha portato qui, Simone Ronco che mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare e la mia compagna Elisa, sebbene la mia dedica speciale vada a Luca Cecchini".

"Il Brian Lignano ha dimostrato di essere una squadra con delle qualità infinite e a livello di gioco ha meritato la vittoria", è il commento di mister Fabio Franti, allenatore della Pro Gorizia. "Con loro si sa che non è mai finita, l’hanno spesso dimostrato ma noi dobbiamo rammaricarci per non aver chiuso i conti prima. Dispiace perché gli episodi non ci sono stati a favore: la rete del 2-2 era viziata da un fallo e nel finale c’era un rigore per noi".