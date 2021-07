Il libro sui cento anni dell’Itala San Marco

Non sono passati che dieci giorni dalla presentazione del libro sui 100 anni dell’Itala San Marco al Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, che già l’opera del giornalista Luigi Murciano va a ruba tanto che il Comitato Organizzatore invita gli interessati a recarsi presso le quattro edicole di Gradisca d’Isonzo per trovarne una copia o in ultima analisi segnalarne la volontà d’acquisto.

Un forse insperato successo che è comunque prova del grande lavoro svolto dall’autore negli anni a lui necessari per il lavoro e dal Comitato stesso che già nel 2019, anno del centenario, aveva preparato la presentazione e celebrazione posticipata fino ai tempi nostri causa la pandemia a fare ostruzione abilmente raggirata nel tempo.

Il libro esprime tra le sue pagine 100 anni di attività sportiva, sociale , culturale e politica con ricordi di vita vissuta oltremodo interessanti per chi vi ha partecipato attivamente e non ma che vuole essere soprattutto sprone per le giovani leve per una ripresa post Covid19 al pari della ripresa del post prima guerra mondiale quando nel 1919 l’Itala San Marco prese forma.