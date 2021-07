Il Pordenone Junior Camp sbarca a Capriva

Sbarca a Capriva del Friuli, con l’Asd Unione Friuli Isontina come partner organizzativo, il Pordenone Junior Camp, l’iniziativa estiva che il Pordenone Calcio realizza su misura sul territorio per ragazzi (6-13 anni) e ragazze (6-14 anni). Le attività si svolgeranno al campo comunale di via Atleti Azzurri D’Italia 2 da lunedì 26 a domenica 30 luglio, ogni pomeriggio dalle 14 alle 19.30.

Una settimana all’insegna del gioco e del divertimento, con la possibilità di essere allenati da tecnici, istruttori e preparatori del Settore giovanile del Pordenone, riconosciuto modello nazionale per qualità della formazione, organizzazione, sviluppo di progetti scolastici, territoriali e socio-educativi. Sostengono il PN Junior Camp di Capriva, che ha il patrocinio del Comune di Capriva, Scolaris Vini di San Lorenzo Isontino, Tecno Advance di Paolo Roberto Verre e Goriziana Caffè.

Il Pn Junior Camp sarà presentato giovedì 15 luglio alle 18 a Capriva, nel campo sportivo sede delle attività, dai responsabili del Pordenone Calcio e dell’Asd Friuli Isontina, alla presenza dei sindaci di Capriva del Friuli, Daniele Sergon, e di San Lorenzo Isontino, Ezio Clocchiatti. Numerose le iscrizioni che sono state già raccolte per il camp, tanto che sono disponibili ancora pochi posti per cui il consiglio è di affrettarsi. Tutte le informazioni si possono reperire su pordenonecalcio.com/camp oppure contattando il 338 9937133.

“E' per noi una grandissima soddisfazione poter ospitare il Pn Junior camp. Ringraziamo il Pordenone Calcio e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e la grande attenzione alla crescita dei ragazzi. La collaborazione che ci unisce sta facendo crescere anche la nostra società e ci permette di prendere sempre più coscienza della qualità del lavoro che stiamo svolgendo”, il commento del presidente dell’Asd Unione Friuli Isontina, Enrico Graziano.

Il PN Junior Camp rafforza infatti ulteriormente la partnership con il Pordenone: l’Asd Unione Friuli Isontina è parte del progetto affiliazioni WEPN. Una settimana di crescita non solo per i giovani calciatori che vi prenderanno parte, ma anche per gli staff tecnici dell’UFI, che potranno vivere un’occasione di aggiornamento, in continuità con i focus didattici che si svolgono con le affiliate (in presenza e a distanza) durante la stagione.