Inghilterra, Portogallo e Repubblica Ceca sugli scudi

La Repubblica Ceca, seguita allo stadio Colaussi da un gran numero di connazionali, bagna la gara inaugurale del 18esimo Torneo delle Nazioni di Gradisca con una convincente affermazione sul Messico. Tutto nel primo tempo, con la doppietta del puntero Brezina. Cechi pericolosi già al primo affondo: da corner è solo una miracolosa deviazione di Navarete a sventare il tocco sottomisura di Kamenik. Poi segue una lunga fase di studio, coi bianchi più manovrieri e avvolgenti e i centramericani più orientati a ripartire in velocità. Ma al 16′ la svolta è in agguato: è Brezina, ancora su sviluppi da palla inattiva, a trovare il pertugio giusto in mischia da due passi. Il raddoppio ceco, meritato, arriva poco dopo la mezz’ora ed è frutto di una spettacolare azione in verticale nello stretto fra i brevilinei Cizek e Zima, con il tocco di quest’ultimo a smarcare nel cuore dell’area ancora Brezina che piazza di precisione il raddoppio alle spalle di Navarete. Nella ripresa i cechi si limitano ad amministrare, per i messicani – opachi – l’amarezza di un rigore fallito con Garcia, che avrebbe potuto accendere il finale.

Ma gol ed emozioni non sono mancate sugli altri campi, dove l’Inghilterra ha stroncato il Cile con un pesantissimo 5-0 trascinata dalle doppiette di Mheuka (Brighton) e Lacey, interessante ala del Manchester United. La Slovenia frena gli Usa, con Ramos che rimedia al temporaneo vantaggio di Acimovic. Portogallo senza freni con l’Austria. Domani l’esordio di due big: Belgio, numero uno del ranking mondiale, e gli Azzurrini.

RISULTATI Girone A: Inghilterra-Cile 5-0, Girone B: Slovenia-Usa 1-1; Girone C: Messico-Rep.Ceca 0-2; Girone D: Austria-Portogallo 0-3.

PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DI GARE Martedi 26 aprile: girone A: Cile-Italia (Carlino, 18); girone B: Belgio-Slovenia (Nova Gorica, 17); girone C: Rep.Ceca-Romania (Gorizia-Straccis, 18); girone D: Norvegia-Austria (Hermagor, 17). Tutti i match sono ad ingresso gratuito.