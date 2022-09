Iscrizioni ancora aperte al campionato Calcionovus

La Lega Calcio Friuli Collinare informa che sono ancora aperte le iscrizioni al campionato Calcionovus, una manifestazione di calcio a 5/7 che si disputerà senza la presenza di un arbitro designato. Le gare saranno dirette dai dirigenti delle squadre.

Una kermesse, in via promozionale totalmente gratuita, dove bisogna essere consapevoli che per partecipare bisogna possedere onestà, rispetto, lealtà, voglia di divertirsi, ma soprattutto il coraggio di sposare un concetto fuori dagli schemi tradizionali.

La manifestazione ha già suscitato qualche interesse e, se dovesse partire, stravolgerebbe tutti i canoni dello sport tradizionale in cui l’arbitro è il giudice assoluto di tutti i contendenti. E allora solo chi ha coraggio potrà mettersi in gioco e provare a ricreare un atmosfera quasi protetta, dove il gioco è solo un gioco, la vittoria una soddisfazione momentanea e la sconfitta non è niente altro che un modo per imparare dai propri errori. Una scommessa, certo! Non impossibile. Forza temerari, Calcionovus vi aspetta.

Per informazioni visitare il sito www.lcfc.it (presentazione campionati), contattare il 3400527197 (Giampaolo Bertoli) o scrivere a g.bertoli@lcfc.it