L’Udinese fa suo il Memorial Spagnol

Solo 48 ore prima aveva vinto il campionato di Primavera 2, conquistando la promozione nella categoria superiore. La squadra è stata capace di mettersi alla spalle il prestigioso traguardo, di presentarsi al torneo e di infilare un altro successo.

E’ stata l’Udinese ad aggiudicarsi il Memorial Spagnol, manifestazione riservata alle formazioni Under 21 e intitolata all’ex presidente del Fiume Veneto Dino. Sul campo di via Verdi di Fiume Veneto, i bianconeri hanno battuto in finale per 2-1 il Pordenone, mettendo il proprio nome nell’albo d’oro per la sesta volta in assoluto e per la quinta volta di fila in undici edizioni. Nella sfida coi neroverdi decisive sono state le reti di Vegetali e di Garbero, con quest’ultimo che ha risposto al gol dell’1-1 dei rivali firmato da Pinton. Garbero aveva deciso anche la semifinale, vinta per 1-0 sul Vazzola. Per la formazione di Jani Sturm, invitata d’ufficio al penultimo atto conclusivo del trofeo, un’altra perla di una stagione indimenticabile.

Al terzo posto ha chiuso il Padova, che dopo aver perso per 9-8 ai rigori la semifinale col Pordenone ha battuto il Vazzola proprio ai rigori per 3-2. Per quest’ultima squadra la soddisfazione di aver vinto la terza edizione del premio Fair-play intitolato a Mario Gorgatti – indimenticato ex segretario del Fiume Veneto - e l’oscar di miglior portiere, che è stato alzato da Matteo Starnoni (classe 2003). La statuetta del miglior giocatore è invece finita tra le braccia di Alberto Plai, centrocampista classe 2003 del Pordenone.

Il memorial Spagnol, tornato dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia di Covid-19, dà appuntamento al 2023, quando si disputerà la sua dodicesima edizione.