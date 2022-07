La Lega Calcio Friuli Collinare apre le iscrizioni

La Lega Calcio Friuli Collinare informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2022/2023. Le novità arrivano dal calcio a 7, con due nuove proposte sportive: Calcionovus, un torneo in cui le squadre si auto-arbitreranno, e il SuperOver dedicato ad atleti che hanno compiuto 58 anni.

Ecco il ventaglio completo delle proposte:

1) Categoria calcio a 11: Campionato Friuli Collinare, Campionato “Giancarlo Geretti” Over 38, Campionato Pordenone, campionato Senatori (over 48).

2) Categoria calcio a 7: Calcionovus e SuperOver (over 58).

3) Categoria calcio a 5: Campionato Friuli Collinare, Campionato Amatori, campionati Persistenti (Over 40) e Ostinati (over 48).

Il termine per le adesioni è fissato per il 13 agosto. Per informazioni potete visitare il portale o inviare mail a info@lcfc.it.