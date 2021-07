La Pro Gorizia apre le iscrizioni del settore giovanile

Una nuova stagione è partita e la Pro Gorizia inaugura la stagione sportiva 2021/2022 aprendo le iscrizioni per il suo settore giovanile. Sono giornate febbrili quelle allo stadio Enzo Bearzot dove la Pro sta iniziando a definire le attività del settore giovanile per la nuova stagione.

Prima novità, a coordinare il vivaio biancazzurro ci sarà Enrico Coceani, che dopo una stagione lontano da quella che definisce casa sua è passato dalla panchina a sedersi dietro alla scrivania per provare a portare in alto il settore giovanile dopo i successi alla guida della prima squadra.

Proprio in questi giorni sono in corso gli ultimi incontri tra Coceani e quelli che saranno i tecnici e i componenti dello staff tecnico delle formazioni del vivaio biancazzurro. I nomi di questi ultimi saranno svelati nelle prossime settimane nel corso quando verranno presentati i programmi e le iniziative che saranno portate avanti nel corso della stagione.

Nel frattempo, però, le iscrizioni per quanto riguarda le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici sono già aperte.

Per iscriversi o chiedere informazioni la segreteria della sede di via Capodistria 6 a Gorizia, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Eventualmente si può contattare la Pro Gorizia telefonicamente ai seguenti numeri: 335-7236691 (Enrico Coceani, responsabile del settore giovanile), 339-4186830 (Benedetta, segretaria Pro Gorizia), oppure chiamando in sede allo 0481-521358 negli orari indicati in precedenza. In alternativa è possibile inviare una e-mail all’indirizzo progorizia@libero.it.