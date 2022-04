Memorial Spagnol all’atto finale

Sta per arrivare il giorno decisivo. Lunedì 25 aprile si disputano le semifinali e le finali del Memorial Spagnol, torneo riservato alla categoria Juniores-Primavera e organizzato dal Fiume Veneto/Bannia.

Giunto alla sua 11esima edizione e Intitolato alla memoria di Dino, ex presidente del club neroverde, la competizione si svolge al campo di via Verdi di Fiume Veneto, con le formazioni impegnate dalle 10 (orario della prima semifinale) alle 16.15 (orario della finale).

S'inizia con Pordenone-Padova, team che hanno vinto rispettivamente il girone nero e verde. Alle 11.15 è la volta di Udinese e Vazzola. I veneti si sono aggiudicati il gruppo bianco, mentre i friulani sono invitati d’ufficio alle semifinali. Sono campioni in carica e puntano a conquistare il loro sesto titolo in provincia di Pordenone. Sono la squadra da battere, ma le rivali vogliono renderle la vita difficile. Chi perde la semifinale affronterà la finalina alle 15. Previsti per tutti i match due tempi da 30’.

Al termine del torneo saranno assegnati i premi individuali riservati al miglior giocatore e al miglior portiere. Nel corso della sua storia, al memorial Spagnol si sono esibiti calciatori del calibro di Luis Muriel (attaccante dell’Atalanta e della nazionale colombiana), Piotr Zielinski (centrocampista del Napoli e della Polonia), Alex Meret (portiere del Napoli e della nazionale campione d’Europa) e Matej Vydra (attaccante del Burnely in Premier League e della nazionale ceca). Previsto anche il premio Fair Play (quinta edizione) intitolato alla memoria di Mario Gorgatti, indimenticato segretario del club di Fiume Veneto.

Nel frattempo, nella sala consiliare del Comune di Fiume Veneto, sono state consegnate due borse studio ad atleti che si sono distinti nello sport e a scuola. Una di queste è intitolata a Riccardo Meneghel, ex giocatore del Fiume/Bannia e del Tamai, scomparso prematuramente nel 2013. L’altra è stata istituita dalla società neroverde. Ad aggiudicarsele Luca Buset, calciatore del Fiume Veneto/Bannia ed Elena Maranzan, pallavolista del Chions Fiume Volley. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, il presidente della Figc Fvg Ermes Canciani e il capitano del Pordenone Mirko Stefani.