Premiati Adelchi De Faveri e Aldino Petraz

Il presidente dell'assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, ha conferito il sigillo del Consiglio regionale ad Adelchi De Faveri e Aldino Petraz. I due, nati rispettivamente a Turriaco e San Canzian d'Isonzo, si sono distinti per la loro carriera nel settore calcistico.

L'incontro, che si è svolto nel salottino di presidenza del Consiglio regionale a Trieste, è stato promosso dal capogruppo del Partico democratico, Diego Moretti, e ha visto la partecipazione dei consiglieri Antonio Calligaris (Lega), Giuseppe Nicoli (Forza Italia) e Ilaria Dal Zovo (M5S), nonché delle famiglie degli sportivi.

"Come massimo organo di rappresentanza democratica della regione, il Consiglio tiene a esprimere gratitudine a voi che avete rappresentato, prima come giocatori e ora come allenatori delle squadre giovanili, un esempio di impegno, dedizione e sacrificio a livello regionale e nazionale" ha affermato il presidente.

De Faveri è stato giocatore del Turriaco e della squadra aziendale della Cartimavo di Duino Aurisina, per la quale ha anche lavorato come operaio specializzato. Petraz, invece, ha giocato in varie squadre professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche ed è stato anche lui operaio specializzato nel cantiere navale di Monfalcone. Ad oggi, entrambi sono allenatori di diverse categorie giovanili, rispettivamente del Turriaco calcio e di alcune società sportive isontine, lavoro che Zanin ha definito "fondamentale, perché rivolto a quelli che saranno i cittadini di domani".