Pro Gorizia, al via la preparazione

Fischio d’inizio per la stagione sportiva 2022/2023 della Pro Gorizia. I biancazzurri hanno iniziato la preparazione nella cornice dello stadio Vizzari-Baiamonti.

Ad aprire la serata è stato Domingo Bianco, in rappresentanza della società, che ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati e ribadendo come quella iniziata sia una stagione importante, che coincide con il centenario della società e in cui la volontà è quella di essere protagonisti come nella passata stagione.

Successivamente ha preso la parola il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che dopo i saluti di rito ha ricordato come anche lo sport sia una parte importante della cultura e facendo un in bocca al lupo ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti per una stagione che possa portare soddisfazioni sul campo.

Infine, è toccato a mister Fabio Franti rimarcare come già fatto in precedenza dalla società l’importanza del vestire una maglia storica come quella della Pro Gorizia e ribadendo la volontà di regalare emozioni anche nel prossimo campionato.

Dopo le parole si è passati subito ai fatti con l’avvio degli allenamenti. Allenamenti che in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia proseguiranno nelle prossime settimane con anche alcuni impegni in amichevole già fissati in calendario. Il primo appuntamento è fissato per il 10 agosto contro un avversario ancora da definire, il 13 agosto, invece, i biancazzurri saranno impegnati a Mariano del Friuli contro il Mariano, per poi chiudere le amichevoli il 20 agosto contro l’Isontina.

“Sono qui per testimoniare che la Regione vi è vicina e che seguiamo con grandissima attenzione il vostro percorso, i progressi e gli importanti successi conseguiti, sempre con l’obiettivo di instaurare nuove forme di collaborazione”. Lo ha affermato il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), presente al via agli allenamenti assieme al sindaco Rodolfo Ziberna, al presidente del Consiglio comunale Silvia Paoletti, ai consiglieri delegati Mauro Bordin (impiantistica sportiva), Giulio Daidone (associazionismo ed eventi sportivi) e il consigliere comunale Andrea Tomasella.

“Il periodo non è certamente facile – continua la nota di Bernardis, che è anche presidente della Commissione regionale competente in materia di Sport – però lavorando in squadra sapremo superare insieme le difficoltà e continuare a rendere onore alla prestigiosa maglia della Pro Gorizia che è un orgoglio non solo per la città di Gorizia ma per tutto il territorio provinciale”.

Il consigliere Diego Bernardis ha sottolineato anche che “L’avvio della stagione sportiva nella cornice dello stadio Vizzari-Baiamonti è un fatto dal grandissimo valore simbolico, oltre che per la sempre più auspicabile sinergia fra associazioni sportive del territorio, anche per rinsaldare le radici e le tradizioni nel centenario della società”.

“Infine – conclude Bernardis – rivolgo un grosso in bocca al lupo a giocatori, allenatori, staff tecnico e dirigenza per una stagione ricca di grandi successi e meritate soddisfazioni”.