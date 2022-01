Promossa l'attività di base della Pro Gorizia

Prestigioso traguardo raggiunto dall’attività di base dell’Asd Pro Gorizia. Le formazioni di Esordienti e Pulcini sono risultate tra le migliori tra le 70 partecipanti al torneo della ripartenza organizzato dal settore giovanile e scolastico del Friuli Venezia Giulia. Questo torneo si è svolto a partire dallo scorso maggio e si è concluso tra settembre ed ottobre ed ha visto scendere in campo i gruppi delle annate 2009 e 2010.

Per quanto riguarda gli Esordienti, la formazione biancazzurra al termine del torneo Fair Play è risultata essere quarta nella graduatoria finale stilata dalla Federazione. Quinta posizione in graduatoria, invece, per i Pulcini al termine del torneo #Grassroots Challenge. Entrambi risultati degni di nota frutto dell’ottimo lavoro svolto a livello di settore giovanile in casa biancazzurra.

“Sono molto contento di questo risultato – ha dichiarato il responsabile del settore giovanile della Pro Gorizia Enrico Coceani -, ottenuto dai gruppi 2009 e 2010 nel torneo della ripartenza. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro fatto dai nostri tecnici e che deve essere un punto di partenza per crescere ancora e migliorare ancora”.