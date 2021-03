Proseguono gli allenamenti della Scuola Portieri

Nonostante il periodo buio che ha colpito molti comparti produttivi, dei servizi e le attività sportive, la Scuola Portieri Cortiula Grendene ha continuato gli allenamenti individuali nel pieno rispetto delle misure anti Covid e in piena sicurezza per tutti i ragazzi che partecipano alle sedute. In quest’ottica, pur mantenendo le disposizioni necessarie, la Scuola sta valutando la possibilità di svolgere il camp estivo specifico per portieri (per info potete scrivere a info@scuolaportiericortiulagrendene.it oppure 335-7327617).

Fra i frequentatori spicca un numero uno molto speciale e anche molto conosciuto nella nostra Regione. Si tratta di Simone Del Mestre, portiere della Nazionale Beach Soccer, ma con all’attivo molte maglie importanti. "Quelli di Cortiula e Grendene sono due nomi che richiamano professionismo, il calcio quello vero" spiega Del Mestre. "Ho avuto la fortuna di lavorare già un'intera stagione con mister Grendene a Gorizia, dove ho potuto provare la professionalità, la preparazione, le sue tecniche di lavoro e mi sono trovato benissimo".

Si tiene allenato per impegni prossimi anche se non ancora calendarizzati? C’è qualche spiraglio all’orizzonte rispetto alla ripresa del beach soccer? "A dire la verità, avevo staccato un po’ la spina in quest'ultimo periodo. Il lavoro, il buio, le temperature, le palestre chiuse e la voglia di stare in famiglia per recuperare un po’ del tempo che ho perso durante questi 14 anni tra beach soccer e calcio mi hanno fatto tirare il freno a mano. Era ora di riprendere condizione e quella porta che sì, mancava. Con la Nazionale dovremmo ripartire ad aprile, per preparare una stagione nella quale c'è il Mondiale da giocare ma prima da raggiungere attraverso le difficili qualificazioni europee. Speriamo si possa ripartire presto e in sicurezza, un'altra stagione senza il beach sarebbe per me, una grossa mazzata".