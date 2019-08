Rappresentative Lnd Figc, ecco i selezionatori

Sono stati nominati, dal Consiglio direttivo del Comitato regionale della Lnd Figc, i selezionatori tecnici delle rappresentative per la stagione 2019/2020. In via di definizione il nome del Selezionatore della Rappresentativa Juniores “Under 19” con la nomina, al momento, solo relativa alla doppia sfida con il Lazio di qualificazione alla “Uefa Regions’s Cup”. La presentazione ufficiale degli staff tecnici avverrà giovedì 29 agosto in concomitanza con quella dei calendari della nuova stagione sportiva.

Selezionatore rappresentativa juniores per gare di qualificazione alla Uefa Region’s Cup: Roberto Bortolussi; vice: Paolo Battaino e Andrea Furlano.

Selezionatore rappresentativa Under 17: Gabriele Dorigo, vice Giovanni Catalfamo.

Selezionatore rappresentativa Under 15: Marco Pisano.

Selezionatore rappresentativa Under 16: Marco Pisano.

Selezionatore rappresentativa Under 14: Giovanni Catalfamo.

Collaboratori rappresentative regionali: Alessandro Bortolussi e Pierpaolo De Nuzzo.