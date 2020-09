Ripartiti, in sicurezza, tutti i campionati

"Siamo ripartiti, ovunque", esordisce il presidente Lnd Fvg Ermes Canciani. "Nella giornata, tanto attesa, della ripartenza dopo il lungo stop causato dal Covid 19, tutte le partite in programma si sono disputate e concluse regolarmente, alla presenza di un folto e attento pubblico sugli spalti".

"Segnali importanti, a conferma di quanto lo sport sappia fare da traino, grazie anche alla consapevolezza dei tanti dirigenti e volontari capaci di applicare le linee guida necessarie per la ripresa: a loro va il mio grazie. Le scelte operate sono state oculate, nella speranza si possa essere solo all’inizio di un lungo percorso verso il ritorno alla normalità".

"Non ci siamo dimenticati, abbiatene certezza, dei tanti ragazzi che svolgono l’attività di Settore Giovanile: proprio per salvaguardare quello che è il nostro patrimonio futuro ci siamo riservati di valutare l’effetto che avrà la riapertura delle scuole per fissare una data di ripresa", prosegue Canciani.

"Abbiamo compiuto il primo passo, ora continuiamo sulla stessa lunghezza, nel continuo rispetto delle linee guida emanate, nel rispetto dei protocolli, ma soprattutto a tutela della salute di tutti. Siate, come sempre, portatori di quel senso di responsabilità che vi contraddistingue, sulla strada di una normalità tanto attesa e voluta", conclude Canciani.