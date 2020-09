Semplificato il protocollo Covid della Lnd

Continua il percorso di semplificazione del Protocollo attuativo, in totale sinergia tra il Comitato Regionale Lnd Fvg e l’Assessorato alla Salute.

Per semplificare l’accesso del pubblico agli impianti di gioco si è attuata una importante modifica circa l’art. 10 del Protocollo che offre ora due distinte modalità da seguire, tra loro alternative. Di conseguenza sono stati redatti ed aggiornati due diversi modelli del “Registro delle presenze”, l’uno (allegato 5) per l’accesso degli atleti ed operatori sportivi, e l’altro (allegato 5/bis) per l’accesso degli ospiti, del pubblico e degli spettatori. Il secondo modello, quindi, riporta la casella dove lo spettatore deve apporre la sua firma per prendere atto delle prescrizioni comportamentali e igienico-sanitarie da adottare per l’accesso al campo e per rilasciare tutta una serie di dichiarazioni esplicite riportate sull’informativa/opuscolo (allegato 11) da consegnare allo spettatore all’atto dell’accesso alla struttura sportiva. Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle regole e delle norme sulla privacy.

Nel medesimo contesto è stata aggiornata e riunificata l’autodichiarazione di tipo A e B (ora denominata semplicemente di tipo “A”), con la stessa che dovrà esser conservata agli atti della società per non meno di 14 giorni, al fine di proseguire nell’attività di “contact tracing”, stabilendo la validità del documento per la durata di 30 giorni evitando, così, il rinnovo ad ogni accesso degli atleti nell’impianto.

Tutti gli altri allegati rimangono immutati ed ancora attuali precisando che, essendo la normativa vigente in continua evoluzione, come pure la situazione epidemiologica in generale, la documentazione prodotta è anch’essa assoggettata ad un continuo aggiornamento a seconda del mutare delle condizioni generali e particolari.

Il protocollo attuativo e tutti gli allegati sono disponibili sul sito del Comitato Regionale, con la pagina che sarà costantemente aggiornata nel caso di eventuali modifiche.

Sarà disponibile anche una mail dedicata (ripartiamoinsicurezza.fvg@lnd.it) alla quale le società potranno scrivere per informazioni o chiarimenti relativamente al Protocollo Attuativo validato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.