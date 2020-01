Social Pro League, ultima chiamata per la Triestina

La Social Pro League è entrata nel vivo: i tifosi possono votare la squadra del cuore per farla arrivare alla finalissima, dove le migliori si affronteranno in veri e propri big match fino al gran finale, il 30 marzo. In molte sfide regna ancora l’incertezza. E’ il caso della Triestina, ancora sotto contro la Paganese, ma con buone chance di ribaltare il risultato. Tutto, ovviamente, dipenderà dai tifosi alabardati, chiamati a sostenere la formazione.

C’è ancora tempo per portare la squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 7 febbraio a mezzanotte. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.