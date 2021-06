Tempo di assemblea per la Lega Calcio Friuli Collinare

Il 30 giugno, alle 19, nell’area festeggiamenti del Monte di Buja, si terrà l’Assemblea ordinaria della Lega Calcio Friuli Collinare, appuntamento istituzionale nel quale sarà eletto il presidente. Unico candidato Daniele Tonino, al suo terzo mandato consecutivo.

“Le precedenti due gestioni sono state complicate e impegnative" esordisce Tonino. "Ho dovuto affrontare parecchi problemi, dalle norme sui defibrillatori alla pandemia che ha messo in ginocchio parecchie organizzazioni. Ma la passione che nutro per questa realtà e l’amicizia con i consiglieri, mi spinge ad andare avanti, a mantenere intatto l’entusiasmo con cui ho intrapreso quest’avventura".

"Nel nuovo triennio l’obiettivo, dopo che il Covid 19 non ha consentito ai nostri soci di frequentare i campi di calcio per quasi due anni, è di recuperarli. Durante questo lungo stop abbiamo coinvolto i soci con questionari e riunioni via web, raccogliendo le loro idee e preoccupazioni. Indicazioni che ci danno una reale fotografia del momento attuale per cui sono consapevole delle difficoltà organizzative di alcune squadre e per questo l’obiettivo è ricucire, al più presto, il tessuto che collega il movimento amatoriale".

"Durante l’assemblea – continua Tonino – esporrò alcune rilevanti novità che riguarderanno per esempio i campionati, l’organizzazione di corsi BLSD, e la volontà di migliorare la nostra comunicazione. I vari progetti saranno un forte stimolo per un nuovo inizio. I dirigenti, giocatori e arbitri dovranno avere fiducia nel nostro solido movimento e nelle nostre iniziative che consentiranno di riprendere l’attività anche meglio di prima. Insomma: ripartiremo, insieme!”.