Tris Azzurro al debutto contro il Cile

Esordio molto convincente dell’Italia Under 15 al Torneo delle Nazioni di Gradisca. I ragazzi del ct Favo lanciano il guanto di sfida all’Inghilterra – mercoledi a Gradisca sarà un vero e proprio quarto di finale – nel loro girone eliminatorio, travolgendo il Cile grazie alle reti del milanista Liberali (su rigore), dell’interista Cocchi e del gigliato Maiorana.

Coi sudamericani sfida mai in pericolo e un buon calcio da parte degli Azzurrini, che rischiano grosso solo nelle prime battute, al 3′, quando Mantini in uscita colpisce un avversario in piena area: l’Italia viene graziata. Passata la paura, all’8′ è, invece, l’Italia a passare, e proprio dagli 11 metri: Liberali spiazza con freddezza l’estremo cileno, dopo che Castaldo era stato travolto all’ingresso in area da Carrasco. Il numero 10 è a lungo la stazione da cui partono la gran parte delle manovre azzurre, ma anche sulla corsia di destra c’è corsa e qualità: al 17′ è Colombo dopo una bella combinazione a destra ad andare sul fondo e centrare forte in area: nessuno riesce a presentarsi all’appuntamento con la rete.

E’ una nazionale che fraseggia bene palla a terra e che tutt’al piu’ dà l’impressione di non affondare troppi i colpi una volta messo il naso avanti. Vero è che il Cile è ben controllato e trova poca profondità nella prima frazione: l’unico, vago pericolo un tiro da distanza siderale del piu’ giovane in campo, il 2008 Pardo. Ma alla mezz’ora la sorte sorride di nuovo agli Azzurrini, perchè l’esterno basso Cocchi sorprende con un cross velenoso – ancorchè spettacolare – il mal piazzato portiere cileno sul palo piu’ vicino per il raddoppio dell’Italia. Castaldo poco dopo semina il panico facendo fuori tutti ma senza trovare la zampata vincente. Ad inizio ripresa i ragazzi del ct Favo hanno il merito di continuare a premere, anche per provare a sistemare la differenza reti con l’Inghilterra reduce dalla goleada del giorno prima: è Castaldo a lambire il palo al 3′, dopo avere lavorato un buon pallone al limite dell’area. C’è tempo per nuove proteste cilene per un altro rigore negato, ma l’Italia è nuovamente spietata: Mosconi prolunga di testa per Maiorana che a tu per tu col portiere fa tris. Poco dopo lo stesso Maiorana si vede negare la gioia di una repentina doppietta dall’estremo sudamericano. La sfida finisce in sostanziale controllo per gli Azzurrini.

Sugli altri campi, la Slovenia blocca l’attesissimo Belgio, formazione top del ranking mondiale: per i “diavoli rossi” sarà decisivo il confronto con gli Usa. In una giornata, quella di mercoledi, di verdetti importanti saranno parimenti degli spareggi anche quello fra Norvegia – in scioltezza sull’Austria – e Portogallo e, noblesse oblige, il “classico” tra Italia ed Inghilterra. L’unica formazione già certa del passaggio del turno è dunque l’interessante Repubblica Ceca, che regola senza patemi la Romania grazie alle reti di Micek e Penxa dopo avere gia’ sconfitto il Messico al debutto: cechi a punteggio pieno.

RISULTATI girone A: Cile-Italia 0-3; girone B: Belgio-Slovenia 0-0 girone C: Rep.Ceca-Romania 2-1; girone D: Norvegia-Austria 4-2.

PROGRAMMA TERZA E ULTIMA GIORNATA ELIMINATORIA Mercoledi 27 aprile. Girone A: Italia-Inghilterra (Gradisca, 18); girone B: Usa-Belgio (Rivignano, 18); girone C: Romania-Messico (Vipolzano, 17); Portogallo-Norvegia (Kötschach-Mauthen, 17). Tutti i match sono ad ingresso gratuito.