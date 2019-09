Uefa Region’s Cup, passa il Lazio

Non basta, al Friuli Venezia Giulia, giocare un grande primo tempo, nello spareggio per l’accesso alla Uefa Region’s Cup, con il Lazio che nella ripresa ribalta il risultato, prima di essere ripreso quasi allo scadere, e accede alla manifestazione europea riservata ai dilettanti. Vantaggio Friuli Venezia Giulia, poco dopo la metà della prima frazione, con il destro di Autiero, servito da Delpiccolo, che non lascia scampo a Langellotti. Nella ripresa bastano 8 minuti al Lazio per ribaltare il punteggio con la rete di Cantarutti allo scadere che regala al Friuli Venezia Giulia solo l’illusione di poter riconquistare il vantaggio che lo qualificherebbe alla Uefa Region’s Cup dove, invece, accede, il Lazio.

FVG – LAZIO 2-2

FVG (4-2-3-1) Bordignon; Facca, Nadalini, Cossovel, Cestari (15’ st Alessio); Di Lazzaro, Venturini (32’ st Battiston); Fiorenzo (41’ st Cantarutti), Delpiccolo (23’ st Domini), Autiero; Zannier (23’ st Martin). A disposizione: Colesso, Clarini, Samotti, Serra. All. Bortolussi.

LAZIO (4-3-3) Langellotti; Fatarella, Passeri, La Posta, Virdis; Stazi, Libertini, Bellardini; Franceschi (38’ st Birra), Russo (46’ st Zanoletti), Baldassi (35’ st Dioguardi). A disposizione: Lorusso, Cosentini, Manfreda, Migliorini, Savarino. All. Pesci.

Arbitro Rinaldi di Bassano del Grappa (Tomasi – Castagna). IV ufficiale: Sassano di Padova.

Marcatori Al 28’ Autiero; nella ripresa, al 6’ Franceschi, al 14’ Stazi, al 45’ Cantarutti.

Note Angoli: 7 a 1 per il Friuli Venezia Giulia. Recuperi: 0’ e 7’. Ammoniti: Stazi, La Posta, Autiero, Birra, Zanoletti e Di Lazzaro.