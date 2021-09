Ufficiale, Manzanese non ammessa in Eccellenza

La Manzanese non disputerà il campionato di Eccellenza. E' il verdetto espresso dal Consiglio direttivo della Lnd Figc che oggi ha esaminato oggi la richiesta di partecipazione in sovrannumero presentata dalla società l'1 settembre, dopo la rinuncia all'iscrizione in serie D.

"In considerazione anche delle tempistiche, pur rammaricandosi per la decisione assunta", si legge nella nota, "il Consiglio ha deliberato di non accogliere la domanda. Viene data facoltà alla Manzanese di richiedere l’iscrizione al campionato di Seconda categoria".