Under 11, ad Azzano il Torneo Internazionale

Si tiene domenica 15 maggio, al campo sportivo “Vinicio Facca” di Azzano Decimo, la 23esima edizione del Torneo Internazionale “Città di Azzano Decimo”, evento riservato alla categoria Under 11 (pulcini) e organizzato dal Gruppo Sportivo Condor. Alla kermesse prenderanno parte 16 squadre in rappresentanza di 5 nazioni diverse. Sono attese circa 250 persone. Il via alle 9, chiusura alle 18: si giocheranno in tutto 45 partitine utilizzando contemporaneamente tre mini-campi.

A prendere parte al torneo formazioni che fanno parte di club professionistici e dilettantistici. Spiccano le presenze di Udinese e Empoli, le cui prime squadre militano in serie A. Quindi gareggeranno il Pordenone (serie B), Padova e Triestina (serie C), Pro Gorizia e San Luigi (Eccellenza) e il Tau Calcio (Eccellenza toscana). Al via anche team appartenenti a società “pure” come Donatello, Condor Treviso e i padroni di casa del Condor. Quindi i gruppi stranieri: Juvenus Dogana (San Marino), Bilje (Slovenia), Olasz Focisuli (Ungheria), Stari Grad Fiume e Bubamara (Croazia). Le formazioni provenienti da fuori regione arriveranno nella giornata di sabato. Per loro è prevista una visita guidata al centro storico di Pordenone.

Fra le iniziative collaterali, domenica si esibirà il gruppo folcloristico di danza “Federico Angelica” di Aviano. Tra i testimonial della giornata la pluricampionessa italiana di paraciclismo Beatrice Cal e la medaglia olimpica di sollevamento pesi Mirko Zanni. Durante la giornata sarà sostenuto il progetto “Scuole di Plastica” in Costa D’Avorio dell’Unicef, organizzazione supportata più di vent’anni da parte del Condor.