‘Il tracciamento a scuola è paralizzato, fate qualcosa!'

“A meno di una settimana dall’ultima nostra lettera aperta alle Istituzioni regionali, rileviamo il grave perdurare di alcune situazioni paradossali che qui denunciamo: studenti o peggio intere classi non riammesse alla frequenza scolastica delle lezioni in presenza quando le prescritte quarantene disposte nell’ambito del tracciamento scolastico sono ampiamente giunte al termine e gli studenti sono risultati negativi ai test molecolari o antigenici”, si legge in una nuova lettera-appello del Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto Fvg.

“Abbiamo fondati motivi di pensare che le cause siano ascrivibili esclusivamente a un gravissimo deficit di personale nei dipartimenti preposti al tracciamento in ambito scolastico, che non sono in grado di evadere passo passo le pratiche e darne comunicazione alle scuole le quali, quindi, non possono procedere autonomamente alla riammissione degli studenti in presenza".

"Non si può restare in attesa che la situazione normativa muti per risolvere e alleggerire le strutture preposte al controllo del carico di lavoro che va oltre le loro possibilità. E non si può men che meno pensare che i Dirigenti Scolastici si assumano la responsabilità di ammettere a scuola classi di alunni/studenti messe in isolamento con provvedimenti delle aziende sanitarie mancando i cosiddetti provvedimenti di fine isolamento. Non è ammissibile. Fate qualcosa! Questi studenti hanno pagato a sufficienza”, conclude il Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto Friuli Venezia Giulia.