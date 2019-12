“Coinvolgere le cliniche non è un ripiego”

In prima linea nel Sistema sanitario pubblico ci sono i medici di medicina generale. Sono loro a essere a diretto contatto con i pazienti, ai quali spesso devono spiegare modalità e novità di accesso ai servizi sanitari. Quella di ‘medicina generale’ è una definizione complessa che raggruppa diversi professionisti: i cosiddetti “medici di famiglia”, quelli che si occupano della guardia medica e gli addetti all’automedica.

“Secondo il contratti, il nostro lavoro è parasubordinato. Caratterizzato, cioè, da una collaborazione coordinata e continuativa tra noi medici, liberi professionisti, e il sistema sanitario – spiega Stefano Vignando, presidente regionale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami) -. Per questo siamo in grado di osservare le ricadute sui nostri pazienti delle varie norme sanitarie che si sono succedute negli ultimi anni, sia a livello nazionale che regionale”.



Vista da vicino

Un punto di osservazione privilegiato, dunque, anche sulla riforma recentemente approvata dalla Regione Friuli – Venezia Giulia. “E’ stata modificata la quota del Fondo sanitario regionale destinata all’acquisto di prestazioni dai privati, che passa dall’attuale 3,8% al 6% e potrebbe arrivare nei prossimi anni anche al 10% - sottolinea Vignando -. Rispetto al 30% della Lombardia, certo, si parla di cifre molto inferiori. C’è da dire, però, che fino a qualche anno fa in Fvg non c’era nemmeno bisogno della sanità privata: il pubblico funzionava benissimo. Purtroppo, gli ultimi 7 anni sono stati letteralmente buttati via e oggi si è dovuto riannodare i fili a partire dal 2012”.



Evitare i pregiudizi

“L’importante, ora, è non avere preconcetti ideologici, cioè non partire dal presupposto che le strutture private siano un ripiego. Se tali cliniche sono ‘accreditate’, vuol dire che la qualità delle loro prestazioni è stata verificata ed è parificata a quella del pubblico. Quindi la riforma ha l’obiettivo di ampliare i servizi al cittadino.

Per noi di Snami va bene, a patto che ci si occupi anche di altri aspetti, come la reale parità tra servizi pubblici e privati in termini di obblighi prescrittivi. Ora non è così e uno specialista privato non può prescrivere direttamente un esame o un accertamento, così il paziente si trova a dover fare la spola tra l’ambulatorio dello specialista, il proprio medico di base e il Cup. Inoltre le strutture accreditate, anche le più grandi, non dispongono di pronto soccorso o di rianimazione, che sono i dipartimenti più costosi e più ‘affollati’. A questo punto ci vorrebbe il coraggio di equiparare completamente privato e pubblico, garantendo anche quei servizi in strutture accreditate.

Infine, un altro aspetto rilevante è la distribuzione dei fondi”



Più fondi al territorio

“Nelle riforme si parla sempre di valorizzare il territorio per decongestionare gli ospedali, ma si interviene esattamente al contrario, cioè si sovvenzionano di più questi ultimi che si distretti che dovrebbero essere dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria come previsto da più di 20 anni dalla legge italiana, cioè la 229/1999 (Riforma Bindi). Chiaro che poi il potenziamento del territorio non funziona, non ha le risorse per farlo”.