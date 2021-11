'A Lignano non ci sarà alcun Capodanno no vax'

Il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto ha chiesto e ricevuto la conferma formale "che l’evento di Capodanno - organizzato al Villaggio Bella Italia dall’associazione Liberi si nasce – non si terrà, in quanto annullato dai vertici della stessa struttura ricettiva lignanese".

"L’evento era e rimane del tutto legato all’iniziativa di privati. Ciò non ha tuttavia impedito all’Amministrazione Comunale di intervenire pubblicamente per chiedere un passo indietro da parte degli interessati", precisa Fanotto.

Di qui la rinuncia formale giunta in queste ore al Sindaco, che esprime la propria soddisfazione e auspica "un senso di responsabilità da parte di tutti in un momento estremamente delicato per la Regione e per l’intero Paese".

La decisione non è piaciuta a Liberi si Nasce che, in una nota, replica: “La legge non prevede processi alle intenzioni. Il nostro evento di Capodanno, per il quale erano state impiegate risorse economiche, di tempo e di energia, nella speranza di portare, in piena sicurezza e rispetto delle normative, qualche sorriso e un po’ di allegria sui volti di persone che tanto hanno sofferto in questi due anni di pandemia, è stato boicottato, denigrato e diffamato a mezzo stampa”.

“Il sindaco di Lignano, su base puramente ideologica, senza elementi concreti alla mano, ha pensato di chiedere passi indietro e di minacciare non meglio precisati controlli dell’ultimo minuto nel caso l’evento si fosse svolto”, si legge ancora nella nota di Liberi si Nasce. “Alla fine la struttura che avrebbe dovuto ospitarlo ha ceduto alle pressioni. Non si farà. Come mai il sindaco, che organizza eventi anche lui, vede proprio nel nostro l’evento che non si ha da fare? Quale reato abbiamo commesso? Di fatto l’evento è saltato e tante persone hanno perso immotivatamente soldi, in un momento in cui queste persone dovrebbero essere aiutate dalle Istituzioni a guadagnarne”, si legge ancora.

“Ci riserviamo di adire alle vie legali per vedere riconosciuti i nostri diritti ed essere risarciti nei danni morali e materiali che noi organizzatori, insieme a tanti che avrebbero voluto partecipare all’evento sgradito, abbiamo subito”.

La nota si conclude con un appello: “Costruiamo il nostro mondo cerca casa, ovvero un’altra location. Accogliamo proposte entro il 30 novembre”.