'A Valvasone tante persone si rimboccano le maniche'

“Valvasone capitale d’Italia anche nel bene”. Dopo le polemiche innescate dalla chiusura del punto vendita Cospalat, sospeso per “l’assenza di personale disposto a lavorare anche nei fine settimana”, il sindaco Markus Maurmair è intervenuto nuovamente in difesa del suo comune.

Questa volta lo ha fatto per rispondere all’affondo del direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che, in un suo editoriale, ha citato il caso di Valvasone come simbolo del lassismo presente nel Paese.

“Il nostro piccolo borgo è anche un'icona di chi la vita l’affronta in modo positivo”, racconta Maurmair. “A dimostrarlo è una macelleria di paese, posizionata a pochi metri dallo spaccio Cospalat e rilevata dopo un fallimento, da due ex dipendenti”.

“Questi giovani imprenditori sono riusciti in dieci anni ad acquisire un immobile e a dare lavoro ad altre cinque persone. Inoltre - ricorda il sindaco - durante l’emergenza pandemica, i titolari hanno rifiutaro persino la sospensione dei tributi comunali. Le tasse – gli spiegarono i due imprenditori - vanno pagate e sono necessarie proprio per i momenti di difficoltà”.

Per Maurmair quella dei due imprenditori fu una vera lezione di vita e rappresenta un importante esempio di come molti friulani sappiano rimboccarsi le maniche e diventare un modello per le giovani generazioni.