'Aiutateci a trovare Steven', l'appello della famiglia

Da martedì 23 febbraio non si hanno notizie di Steven Chen, un giovane udinese di 20 anni, di origine cinese, ma nato a Trieste. La prima segnalazione di scomparsa è stata fatta ai carabinieri proprio martedì dalla sorella. Il giorno seguente, con la denuncia formale della famiglia ai militari dell'Arma, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine che, purtroppo, al momento, non hanno dato alcun esito. L'ultima geolocalizzazione fatta dal suo smartphone risale al 23 febbraio, alle 13.20, in viale Miramare, a Trieste.

Steven è un ragazzo molto riservato e introverso, ci ha raccontato la sorella. E' alto un metro e 80, ha una corporatura esile, capelli neri e, al momento dell'ultimo avvistamento, indossava una giacca scura Woolrich senza pelo, jeans chiari e sulle spalle portava uno zaino grigio chiaro della Eastpak, con un drago azzurro/blu disegnato sulla parte superiore della tasca e altri disegni sui lati. Generalmente indossa gli occhiali da vista. Ai piedi calza scarpe da ginnastica in stoffa Nike di colore grigio chiaro.

L'ultima segnalazione da parte di un passante è stata fatta il 24 febbraio intorno alle 8 a Trieste, in zona San Giacomo, in via Istria, quando è stato notato camminare in direzione Altura.

La famiglia del giovane e i suoi amici sono ovviamente in apprensione e chiedono l'aiuto di tutti. "Aiutateci a ritrovare Steven", questo l'appello lanciato dalla sorella. "Come segno distintivo ha neo sulla guancia sinistra, ma non passa assolutamente inosservato in quanto è particolarmente alto e magro, molto magro".

"Steven si trovava sì a Trieste - aggiunge- , ma ciò non esclude che possa aver fatto ritorno a Udine oppure essersi spostato altrove, in altre città e/o regioni".

Chiunque dovesse incrociarlo o riconoscerlo è pregato di chiamare immediatamente le forze dell'ordine oppure il numero 351-8764908.