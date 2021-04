"Grazie alla redazione di Al Araby siamo venuti in contatto con due fondamentali testimoni che hanno aggiunto tasselli importanti a quel doloroso mosaico di verità che stiamo senza sosta tentando di ricostruire da cinque anni", scrivono in una nota i genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni, e il loro avvocato Alessandra Ballerini.

"Molte altre persone si stanno facendo avanti a conferma di quanto auspicavamo: il tempo e la coscienza, oltre alla nostra determinazione, alla tenacia degli inquirenti, alla passione del popolo giallo e all’attenzione della scorta mediatica, sono ottimi alleati. Il 29 aprile inizierà il processo contro Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahm, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Shari e un altro fascicolo resta aperto contro le decine di ignoti che si sono resi complici del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio".

"Oggi, con rinnovata e consapevole speranza, chiediamo a tutti quelli che hanno notizie o ricordi utili di farsi avanti e parlare. Noi garantiremo la sicurezza e la segretezza dell’identità di chiunque ci contatterà, così come abbiamo fatto finora. Ancora una volta vi chiediamo: aiutateci ad avere giustizia, per Giulio e per noi tutti", conclude la nota della famiglia del ricercatore friulano.