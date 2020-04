'Bene le passeggiate nel Comune, ma non abbassiamo la guardia'

"Oggi ho voluto anticipare l'aggiornamento serale per comunicarvi le importanti novità che entreranno in vigore da domani", esordisce il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Come vi avevo anticipato ieri, il governatore Massimiliano Fedriga ha emesso una nuova ordinanza con cui vengono allentate le misure anti Covid-19. Bene. I punti più salienti riguardano la riapertura, di fatto, di ristoranti, pizzerie e dei diversi locali di ristorazione. Anche se solo per asporto. Bentornati ristoratori goriziani. Sono certo che questo sarà solo l'anticipo di una riapertura vera, anche se ridotta, che avverrà fra non molto. Vi sosterremo".

"Un altro provvedimento molto atteso riguarda la possibilità di uscire di casa liberamente per attività motoria, con possibilità di girare in tutto il comune. Senza limiti di orari o logistica. Anche con i bambini. E forse è questa la cosa più importante. Bentornati anche a voi. Però non possiamo e non dobbiamo ritenere che il virus sia scomparso. Non è assolutamente così e sarebbe criminale, soprattutto nei confronti dei bambini che ricominceranno a uscire, abbassare la guardia. Mascherine e distanze sociali non sono un optional", ricorda Ziberna. "Ancora oggi ho visto gente con mascherine abbassate che parlava con conoscenti o al cellulare infischiandosene della gente che passava vicino. Non fatelo quando c'è gente in giro. L'emergenza non è finita".

"Siamo sulla strada giusta, anche oggi, in tutta la provincia si è verificato un solo nuovo caso positivo, non sappiamo ancora in quale comune, ma è indifferente. Ciò che conta è che i nuovi casi stanno di nuovo diminuendo. Speriamo continui così. Ma tanto più non possiamo abbassare la guardia. Siamo bravissimi, con qualche eccezione, continuiamo così. Ecco i punti chiave dell'ordinanza del governatore Fedriga, accompagnati da un grande abbraccio domenicale", conclude Ziberna.

Dalla mezzanotte di oggi entreranno in vigore le misure contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione, che resteranno valide fino al 3 maggio. La nuova ordinanza integra quella del 13 aprile scorso e, nel dettaglio, consente:

✅ vendita di cibo e bevande da asporto (take away o drive in), previa ordinazione da remoto e per appuntamento, 1 cliente alla volta, evitando assembramenti anche all'esterno dei locali, con mascherina/copertura di naso e bocca, con gel igienizzante a disposizione

✅ attività motoria individuale nel proprio comune (passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, con mascherina/copertura di naso e bocca, mantenendo almeno 1 metro di distanza da altre persone) SENZA OBBLIGO DI RESTARE ENTRO 500 METRI DA CASA

✅ interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio, prove, collaudo e consegna di imbarcazioni, sistemazione delle darsene ed espletamento dell'attività ordinaria

✅ uso obbligatorio di guanti monouso e disponibilità di gel igienizzante all'ingresso dei markete e negozi alimentari (per l'acquisto di frutta, verdura e pane)

✅ disponibilità obbligatoria di gel igienizzante all'ingresso di tutti i negozi aperti

✅ tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza del 13 aprile sono confermate