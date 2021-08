'C'è uno sconosciuto in giardino', due sorelle lanciano l'allarme a Ronchi

Strano ed allarmante episodio, a Ronchi dei Legionari. Vittime due sorelle di 20 e 15 anni che risiedono nel rione di Vermegliano con la famiglia. Attorno a mezzogiorno le due ragazze, i cui genitori non erano in casa, hanno notato un uomo che, con una mascherina chirurgica indossata, si aggirava nel giardino di casa. Con ogni probabilità egli potrebbe aver scavalcato la recinzione, forse, con l'intento di rubare.



Quando si è trovato dinnanzi ad una delle due sorelle, spaventatissima, ha dichiarato, senza particolari inflessioni, la sua intenzione di andarsene e si è dileguato, lasciando le due sorelle nel panico. Sul posto è stata fatta intervenire una pattuglia della Polizia locale che, supportata poi da una vettura dei Carabinieri, ha svolto un'accurato sopralluogo all'abitazione ed ha sentito le due sorelle per accertarsi di quanto fosse accaduto. Sono scattate delle perlustrazioni nella zona che, però, non hanno dato risultati, ma la stessa Polizia locale, che sta svolgendo delle indagini, ha anche visionato le due telecamere che si trovano in piazza Santo Stefano e che potrebbero essere utile per rintracciare il protagonista di questo episodio.

Agli agenti della Polizia locale ronchese hanno raccontato di un uomo con i capelli scuri mossi e che indossava una maglietta nera. Irriconoscibile in volto in quanto, come detto, indossava una mascherina. Ma c'è un aspetto in più. Ovvero un'altra persona che, poco prima, era stata notata in sella ad una motocicletta mentre transitava lungo la via a bassa velocità. Forse un complice che stava tenendo d'occhio le abitazioni della zona.