'Centro stupri', sette gli indagati. La discoteca parte lesa

Sulla vicenda dei sette giovani friulani, tutti maggiorenni, che hanno festeggiato il compleanno di uno di loro riservando un tavolo al Kursaal di Lignano a nome 'Centro Stupri', indaga la Digos di Udine.

Un secondo episodio è finito nell'indagine, una serata trascorsa nel ristorante del padre di uno degli indagati, cui fanno riferimento le foto condivise dal gruppo sui social in cui tutti e sette indossano una t-shirt con su scritto 'Centro Stupri'.

Al vaglio della Polizia Postale di Udine anche i botta e risposta pubblicati sui social e alcune frasi agghiaccianti che hanno condiviso (“La parola negro è molto raffinata e ricorda bei tempi"; "Riapriamo i lager?”; “La parte divertente è proprio lo stupro, vuoi mettere quanto è divertente”).

La Digos di Udine indaga anche sulla posizione del titolare della discoteca di Lignano, dove i ragazzi si sono ritrovati e sono stati immortalati con il cartoncino della prenotazione a nome 'Centro Stupri'. Il titolare del locale, tramite l'avvocato Vincenzo Cinque, fa sapere di ritenersi "parte lesa" e di stare "valutando di chiedere i danni". Prima, però, bisognerà accertare chi ha scritto il nome 'Centro Stupri' sul cartoncino della prenotazione: un dipendente della discoteca o gli stessi ragazzi per farsi video e selfie da postare sui social?

Le foto con indosso le magliette 'Cento Stupri' e oggetti bondage dei giovani friulani sono, invece, state realizzate altrove, non in discoteca e nemmeno all'esterno della stessa, ma come detto all'esterno del ristorante del padre di uno degli indagati.

Altro elemento su cui si dovrà far luce è anche chi abbia stampato le magliette con su scritto il nome nel quale la comitiva si riconosce, 'Centro stupri'.